Каждый пятый соискатель откликался на вахтовые вакансии в России

За январь-июль вахтовые предложения заинтересовали 2,7 млн соискателей. При этом почти половина откликов, или 48%, поступила от жителей того же или соседнего региона, где размещена вакансия. Крупнейшими центрами притяжения стали Москва и Московская область, Ямал и Якутия.

Больше всего вахтовиков ищут в строительстве, складской логистике и сфере услуг. На эти направления пришлось 80% откликов. Число вакансий с таким графиком за год выросло в строительстве на 17%, в сервисе — на 12%, в складской логистике — на 6%.

«Вахта перестает быть нишевым или сезонным инструментом: расширяются сферы деятельности работодателей, нанимающих на вахту, а рынок становится круглогодичным», — отметил управляющий директор «Авито Работы» Антон Уваров.

В целом медиана зарплатных предложений на рынке труда в третьем квартале составила 82 тыс. рублей в месяц, или на 17% больше, чем годом ранее. Индекс конкуренции достиг 9,8 соискателя на одного работодателя, увеличившись за год на 10%. Аналитики объясняют это прежде всего более сдержанным наймом — число свободных работников при этом существенно не выросло.

