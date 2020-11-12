Почти 40% российских мужчин готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком

Полностью готовы к декретному отпуску вместо супруги 27% россиян. К таким результатам пришел опрос сервиса Superjob.

При этом 12% мужчин допускают такую возможность. Полностью исключили возможность выхода в декрет 35% опрошенных, а еще 26% заявили, что едва ли согласятся выйти в отпуск.

В организованном сервисом опросе приняли участие 1000 респондентов.

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Большинство российских мужчин считает, то супруги совместно должны заниматься домашним хозяйством и заботиться о детях.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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