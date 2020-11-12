Почти 40% российских мужчин готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком
12 ноября 202011:21
Полностью готовы к декретному отпуску вместо супруги 27% россиян. К таким результатам пришел опрос сервиса Superjob.
При этом 12% мужчин допускают такую возможность. Полностью исключили возможность выхода в декрет 35% опрошенных, а еще 26% заявили, что едва ли согласятся выйти в отпуск.
В организованном сервисом опросе приняли участие 1000 респондентов.
Большинство российских мужчин считает, то супруги совместно должны заниматься домашним хозяйством и заботиться о детях.
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12 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru