Каждый пятый россиянин поддержал штраф за использование иностранных слов

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1700 человек в возрасте 18–50 лет. Из них 35% отметили, что вместо штрафов за иностранные слова следует создавать позитивную мотивацию, а также вводить для компаний гранты за переход на русский язык.

При этом 15% респондентов крайне отрицательно относятся к заимствованиям иностранных слов, так как они вытесняют русские слова и звучат неестественно. Большинство же воспринимают это как естественный процесс развития языка.

Ограничения на использование иностранных слов на вывесках и других средствах размещения начали действовать в России с 1 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

