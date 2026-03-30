Каждый пятый россиянин поддержал штраф за использование иностранных слов

Штрафы за использование иностранных словах на вывесках, в рекламе и СМИ поддержали 20% россиян. Об этом со ссылкой на результаты опроса коммуникационного агентства «Дела PR» пишет «Газета.Ru».

«Иванушки» без «International»: Группе Матвиенко предрекли смену названия

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1700 человек в возрасте 18–50 лет. Из них 35% отметили, что вместо штрафов за иностранные слова следует создавать позитивную мотивацию, а также вводить для компаний гранты за переход на русский язык.

При этом 15% респондентов крайне отрицательно относятся к заимствованиям иностранных слов, так как они вытесняют русские слова и звучат неестественно. Большинство же воспринимают это как естественный процесс развития языка.

Ограничения на использование иностранных слов на вывесках и других средствах размещения начали действовать в России с 1 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
