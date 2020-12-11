Названы города, которые россияне выбрали для новогодних путешествий
Составлен список российских городов, в которых туристы планируют встретить Новый год. Для этого специалисты сервиса OneTwoTrip проанализировали данные бронирований билетов с 30 декабря по 1 января, пишет РИА Новости.
Выяснилось, что лидирующие позиции занимают Москва и Санкт-Петербург. Также высок интерес россиян к Калининграду, Сочи и Симферополю. Чуть реже пользователи выбирали перелеты в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Махачкалу.
А ранее сообщалось, что большинство россиян, а именно 80%, хотели бы, чтобы 31 декабря текущего года был нерабочий день. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob. Отмечается, что в основном за такое решение выступают жители Санкт-Петербурга, Челябинска и Нижнего Новгорода, а также Красноярска и Омска. Российская столица расположилась в этом списке лишь на восьмой позиции.
Кстати, 31 декабря 2020 года уже объявили выходным днем в Татарстане, Ставропольском и Камчатском краях, в Крыму, а также в Вологодской, Орловской, Владимирской, Курской и других областях, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
- Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ в Карачаево-Черкессии
- Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19
- «Кроме новогодней ночи». Власти Петербурга не исключили смягчения ограничений для общепита
- Умер режиссер Ким Ки Дук
- AstraZeneca объявила о сотрудничестве с разработчиками вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru