Названы города, которые россияне выбрали для новогодних путешествий

Составлен список российских городов, в которых туристы планируют встретить Новый год. Для этого специалисты сервиса OneTwoTrip проанализировали данные бронирований билетов с 30 декабря по 1 января, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что лидирующие позиции занимают Москва и Санкт-Петербург. Также высок интерес россиян к Калининграду, Сочи и Симферополю. Чуть реже пользователи выбирали перелеты в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Махачкалу.

В Сочи спрогнозировали число туристов на Новый год

А ранее сообщалось, что большинство россиян, а именно 80%, хотели бы, чтобы 31 декабря текущего года был нерабочий день. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob. Отмечается, что в основном за такое решение выступают жители Санкт-Петербурга, Челябинска и Нижнего Новгорода, а также Красноярска и Омска. Российская столица расположилась в этом списке лишь на восьмой позиции.

Кстати, 31 декабря 2020 года уже объявили выходным днем в Татарстане, Ставропольском и Камчатском краях, в Крыму, а также в Вологодской, Орловской, Владимирской, Курской и других областях, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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