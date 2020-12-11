Названы города, которые россияне выбрали для новогодних путешествий

Составлен список российских городов, в которых туристы планируют встретить Новый год. Для этого специалисты сервиса OneTwoTrip проанализировали данные бронирований билетов с 30 декабря по 1 января, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что лидирующие позиции занимают Москва и Санкт-Петербург. Также высок интерес россиян к Калининграду, Сочи и Симферополю. Чуть реже пользователи выбирали перелеты в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Махачкалу.