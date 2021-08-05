Опрос: Каждый шестой россиянин считает себя успешным

Каждый шестой россиянин считает себя успешным, при этом, каждый десятый уверен в отсутствии жизненных достижений. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Также аналитики выяснили, что 26% респондентов уверены в том, что успешность человека связана исключительно с достижениями в карьере, противоположной позиции придерживаются 60%. Саму успешность чаще всего связывали с достижением поставленных целей (18%), богатством (17%), счастьем (16%), а также возможностью заниматься любимым делом (13%).

К слову, женщины чаще мужчин считают себя успешными – 62% против 57%.