Опрос: Каждый шестой россиянин считает себя успешным
Каждый шестой россиянин считает себя успешным, при этом, каждый десятый уверен в отсутствии жизненных достижений. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.
Также аналитики выяснили, что 26% респондентов уверены в том, что успешность человека связана исключительно с достижениями в карьере, противоположной позиции придерживаются 60%. Саму успешность чаще всего связывали с достижением поставленных целей (18%), богатством (17%), счастьем (16%), а также возможностью заниматься любимым делом (13%).
К слову, женщины чаще мужчин считают себя успешными – 62% против 57%.
А накануне россияне рассказали, когда собрались уходить на пенсию. Согласно данным исследования, проведенного экспертами сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед», почти половина опрошенных (42%) заявили, что намерены работать, пока позволяет здоровье. Бросить работу и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30% респондентов. При этом, 19% опрошенных россиян заявили, что не собираются ждать и уйдут раньше. И только 6% планируют трудиться до 70–75 лет, пишет РБК.
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