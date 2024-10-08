Каждый пятый россиянин не получал повышение уже более пяти лет

Порядка 20% россиян получают повышение раз в один-два года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование HR-холдинга Ventra и CRM-системы для управления бизнесом «Мегаплан».

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Еще 19% респондентов заявили о том, что никогда не продвигались по карьерной лестнице, примерно такое же число опрошенных россиян сообщили о том, что не получали повышение больше пяти лет.

Кроме того, 51% опрошенных сообщили, что им повышали зарплату в течение последних шести месяцев. Каждый третий опрошенный получает от 50 до 100 тысяч рублей, порядка 36% респондентов получают от 100 до 200 тысяч рублей в месяц.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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