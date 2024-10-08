Каждый пятый россиянин не получал повышение уже более пяти лет

Еще 19% респондентов заявили о том, что никогда не продвигались по карьерной лестнице, примерно такое же число опрошенных россиян сообщили о том, что не получали повышение больше пяти лет.

Кроме того, 51% опрошенных сообщили, что им повышали зарплату в течение последних шести месяцев. Каждый третий опрошенный получает от 50 до 100 тысяч рублей, порядка 36% респондентов получают от 100 до 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что некурящие сотрудники более продуктивны с точки зрения производства, напоминает RT.

