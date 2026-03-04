Исследование: Каждый пятый россиянин боится менять работу из-за нестабильности рынка

22% россиян не хотят покидать свою работу, потому что боятся, что не найдут себе новое место. Об этом говорится в исследовании карьерных планов медтех-компании MD (имеется в распоряжении НСН). В опросе приняли участие 1500 жителей всех регионов России.

Как в СССР: В Госдуме предложили организовать студентам работу с первого курса

Уточняется, что только половина сотрудников полностью довольны своим текущим местом работы. 14% опрошенных готовы уйти и испытывают недовольство, 19% не имеют ни негативных, ни позитивных эмоций. В качестве главной причины боязни уйти с работы называется нестабильность рынка. Этого больше всего боялись специалисты по закупкам (40%), менеджеры среднего и высшего звена (35%) и сотрудники производственных предприятий (33%).

Наиболее довольными профессиями оказались сотрудники научных организаций (75%), юристы (67%) и административный персонал (55%). При этом 56% россиян хотят остаться и продолжать карьеру в своей текущей компании, а 41% рассматривает другие варианты трудоустройства.

Респонденты также назвали самым важным фактором мотивации в работе уровень дохода (65%), атмосферу в коллективе и баланс занятости и личной жизни (по 33%), На четвертом месте оказался стиль управления и компетентность руководства, что является важным для каждого четвертого. 23% опрошенных подчеркнули необходимость гибкого графика.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рынок ТрудаТрудоустройствоРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры