Дженнифер Лопес объединится с искусственным интеллектом в новом фильме Netflix

Певица Дженнифер Лопес сыграет главную роль в в научно-фантастическом триллере «Atlas».

Действие картины развернется в далеком и мрачном будущем, где солдат с искусственным интеллектом что единственный способ положить конец войне — это положить конец человечеству. Главная героиня в исполнении Лопес пытается остановить робота, объединяясь с другим искусственным интеллектом.

«Atlas» станет проектом, созданным в рамках первого контракта певицы с Netflix.

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Фото: Instagram/jlo
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