Дженнифер Лопес объединится с искусственным интеллектом в новом фильме Netflix
16 июня 202119:56
Певица Дженнифер Лопес сыграет главную роль в в научно-фантастическом триллере «Atlas».
Действие картины развернется в далеком и мрачном будущем, где солдат с искусственным интеллектом что единственный способ положить конец войне — это положить конец человечеству. Главная героиня в исполнении Лопес пытается остановить робота, объединяясь с другим искусственным интеллектом.
«Atlas» станет проектом, созданным в рамках первого контракта певицы с Netflix.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru