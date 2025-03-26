Спикер Госдумы назвал Силуанова лучшим российским министром

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал лучшим российским министром главу Минфина Антона Силуанова. По его словам, благодаря работе Силуанова доходы федерального бюджета выросли в 2024 году на 26%. Об этом сообщило РИА Новости.

Минфин подготовит предложения по большой приватизации

Оценку работе Силуанова Володин дал во время заседания Госдумы, посвященного отчету о работе правительства премьер-министра России Михаила Мишустина.

По словам Володина, работа Силуанова пользуется признанием рядовых россиян.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин подготовит предложения по большой приватизации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
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