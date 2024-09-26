Каждый десятый россиянин покупает что-то онлайн каждый день

Каждый десятый житель России (11%) покупает что-то онлайн каждый день, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование СДЭК.

Банк России: Покупки валюты россиянами в августе выросли более чем вдвое

При этом каждый пятый (19%) делает покупки в интернете 2-3 раза в неделю, а треть опрошенных россиян приобретают товары онлайн от 2 до 4 раз в месяц.

Согласно опросу, только 1% респондентов вообще не совершает онлайн-покупок.

При этом чаще всего россияне закупаются в мобильных приложениях — так ответили 27% респондентов.

Ранее стало известно, что число интернет-магазинов в России за последние три года выросло в семь раз, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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