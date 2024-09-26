Каждый десятый россиянин покупает что-то онлайн каждый день

При этом каждый пятый (19%) делает покупки в интернете 2-3 раза в неделю, а треть опрошенных россиян приобретают товары онлайн от 2 до 4 раз в месяц.

Согласно опросу, только 1% респондентов вообще не совершает онлайн-покупок.

При этом чаще всего россияне закупаются в мобильных приложениях — так ответили 27% респондентов.

Ранее стало известно, что число интернет-магазинов в России за последние три года выросло в семь раз, напоминает RT.

