Каждый десятый россиян осмотрел пресс-конференцию Путина в прямом эфире

Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в прямом эфире смотрели почти 60% телезрителей в крупных российских городах или около 11% всех жителей страны. Об этом говорится в исследовании Mediascope.

В нем также отмечается, что почти каждый четвертый (21,7%) видел хотя бы минуту выступления российского лидера в режиме реального времени.