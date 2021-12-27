Каждый десятый россиян осмотрел пресс-конференцию Путина в прямом эфире
Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в прямом эфире смотрели почти 60% телезрителей в крупных российских городах или около 11% всех жителей страны. Об этом говорится в исследовании Mediascope.
В нем также отмечается, что почти каждый четвертый (21,7%) видел хотя бы минуту выступления российского лидера в режиме реального времени.
Большинство зрителей смотрели пресс-конференцию по телеканалу «Россия 1», а также по Первому каналу.
Пресс-конференция прошла в четверг, 23 декабря, она продлилась почти четыре часа, глава государства успел ответить на 55 вопросов. На нее было аккредитовано 507 журналистов.
Журналист, автор книг о Владимире Путине Андрей Колесников признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на пресс-конференции главы государства ему не хватило ответов президента о будущем его белорусского коллеги Александра Лукашенко и о практике объявления СМИ иноагентами, на смягчение которой рассчитывали представители российских медиа.
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