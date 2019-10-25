Каждый десятый работающий в Москве занят в сфере информационных технологий

Сергей Собянин рассказал о развитии столичных технопарков. По словам мэра Москвы, в этом году объем этой отрасли составит около 4 трлн рублей. Также Сергей Собянин заявил, что каждый десятый работающий в Москве трудится в IT-отрасли. И это не обязательно IT-компании, это могут быть организации, работающие в промышленности, финансовых секторах, медиа и других. Об этом градоначальник рассказал во время посещения технопарка «Горизонт», отмечает Москва 24.

В столичной мэрии отметили, что «Горизонт» получил статус технопарка в июне этого года. Площадь земельного участка, который он занимает, составляет 1,78 га, общая площадь помещений - 28,1 тыс. кв. м. В «Горизонте» работает 18 компаний-резидентов, 10 из которых входит в холдинг IBS Group.

В общей сложности там работают полторы тысячи человек. Средняя зарплата составляет 194 тыс. руб. в месяц.