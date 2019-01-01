На Шиесе организован свободный доступ на площадку технопарка

На стройплощадку технопарка «Шиес» организован свободный проход. Об этом сообщает инвестор проекта ООО «Технопарк». Отмечается, что первый этап инженерной подготовки территории был завершен в строго установленный срок. Вся техника погружена на платформы и покидает станцию Шиес.

На месте работ сняты ограничения для прохода на площадку, поэтому теперь каждый желающий в рабочее время может самостоятельно посмотреть, что происходит на ней. Выход на территорию осуществляется по записи, в рабочее время. Единственное, что надо сделать желающим попасть туда, так это показать документ.

Добавим, проход на площадку для осмотра проводится в рамках программы открытости, а также для создания широкого общественного обсуждения строительства экотехнопарка.

