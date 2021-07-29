Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать жить в другой город
Каждый четвертый россиянин (25%) хотел бы переехать в другой город России на постоянное место жительства. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое размещено на сайте организации.
В докладе отмечается, что большинство соотечественников (72%) переезжать не хотели бы.
Социологи также выяснили, что в основном переезд не исключают молодые люди (32-44%), а также жители крупных городов с населением от 500 тысяч до 950 тысяч человек (36%) и городов небольших - от 100 тысяч до 500 тысяч (33%).
Как правило, россияне, которые хотели бы поменять место жительство, хотели бы осесть в Москве (24%), Санкт-Петербурге или Краснодаре (по 12%).
Среди причин переезда опрошенные назвали более высокий уровень жизни (17%), возможности найти работу (16%), хороший климат (15%), возможность быть ближе к родственникам (9%), экологию (7%).
Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, почему у россиян низкий интерес к Олимпийским Играм в Токио, передает РЕН ТВ.
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