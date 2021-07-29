Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать жить в другой город

Социологи также выяснили, что в основном переезд не исключают молодые люди (32-44%), а также жители крупных городов с населением от 500 тысяч до 950 тысяч человек (36%) и городов небольших - от 100 тысяч до 500 тысяч (33%).

Как правило, россияне, которые хотели бы поменять место жительство, хотели бы осесть в Москве (24%), Санкт-Петербурге или Краснодаре (по 12%).

Среди причин переезда опрошенные назвали более высокий уровень жизни (17%), возможности найти работу (16%), хороший климат (15%), возможность быть ближе к родственникам (9%), экологию (7%).

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, почему у россиян низкий интерес к Олимпийским Играм в Токио, передает РЕН ТВ.



