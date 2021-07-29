Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать жить в другой город

Каждый четвертый россиянин (25%) хотел бы переехать в другой город России на постоянное место жительства. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое размещено на сайте организации.

В докладе отмечается, что большинство соотечественников (72%) переезжать не хотели бы.

Опрос: большинство россиян не знают о бодипозитиве

Социологи также выяснили, что в основном переезд не исключают молодые люди (32-44%), а также жители крупных городов с населением от 500 тысяч до 950 тысяч человек (36%) и городов небольших - от 100 тысяч до 500 тысяч (33%).

Как правило, россияне, которые хотели бы поменять место жительство, хотели бы осесть в Москве (24%), Санкт-Петербурге или Краснодаре (по 12%).

Среди причин переезда опрошенные назвали более высокий уровень жизни (17%), возможности найти работу (16%), хороший климат (15%), возможность быть ближе к родственникам (9%), экологию (7%).

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, почему у россиян низкий интерес к Олимпийским Играм в Токио, передает РЕН ТВ.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
ТЕГИ:СоцопросВЦИОМ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры