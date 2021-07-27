Опрос: большинство россиян не знают о бодипозитиве

Большинство опрошенных (69%) согласны с тем, что бодипозитив воспитывает терпимое отношение общества к физическим особенностям, а 11%, напротив, думают, что он усиливает негатив относительно таких людей.

Также россияне (61%) согласны с тем, что бодипозитив помогает избавиться от комплексов из-за внешности, при этом 15% уверены в обратном. Каждый четвертый участник исследования полагает, что сторонники бодипозитива пренебрегают здоровым образом жизни, а половина - 49% - считают, что они следят за здоровьем.

Опрос был проведен 9 июля, его участниками стали 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет.

Ранее американские ученые доказали, что худые модели, которые участвуют на показах и фигурируют на обложках журналов, не кажутся мужчинам сексуально привлекательными, пишет «Газета.ру».



