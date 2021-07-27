Опрос: большинство россиян не знают о бодипозитиве
Большинство жителей России - 59% - не знают о таком явлении, как бодипозитив (позитивное восприятие тела человека независимо от соответствия стандартам красоты). Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще 12% респондентов полагают, что это движение выступает за принятие собственного тела со всеми его недостатками, а 3% считают его направленным против дискриминации по внешности. При этом 5% заявили, что сторонники бодипозитива выступают за здоровое тело и здоровый образ жизни, а еще 8% сообщили, что слышали это слово, но не могут сформулировать, что оно означает.
Большинство опрошенных (69%) согласны с тем, что бодипозитив воспитывает терпимое отношение общества к физическим особенностям, а 11%, напротив, думают, что он усиливает негатив относительно таких людей.
Также россияне (61%) согласны с тем, что бодипозитив помогает избавиться от комплексов из-за внешности, при этом 15% уверены в обратном. Каждый четвертый участник исследования полагает, что сторонники бодипозитива пренебрегают здоровым образом жизни, а половина - 49% - считают, что они следят за здоровьем.
Опрос был проведен 9 июля, его участниками стали 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет.
Ранее американские ученые доказали, что худые модели, которые участвуют на показах и фигурируют на обложках журналов, не кажутся мужчинам сексуально привлекательными, пишет «Газета.ру».
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