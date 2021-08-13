Каждый 10-й россиянин до 24 лет не учится и не работает
Каждый 10-й россиянин до 24 лет не учится и не работает. Замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова рассказала, что такая категория молодых людей даже не пробует искать работу.
По ее словам, это так называемая NEET-молодёжь, которая требует наиболее пристального внимания государства.
Аббревиатура NEET расшифровывается как Not in Education, Employment or Training. Это поколение молодых людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не работают и не учатся.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала сроки восстановления рынка труда в России.
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