Голикова назвала сроки восстановления рынка труда в России

Россия выйдет на допандемийные показатели занятости к осени 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передают «Известия».

По ее словам, сегодня уже можно утверждать, что задача, которую поставил президент России по возвращению к допандемическим показателям, будет решена.

Уровень напряженности на рынке труда в Москве снизился на 58%

Однако, по словам вице-премьера, есть проблема с занятостью молодежи. Порядка 60% россиян до 24 лет являются экономически неактивными, что ниже уровня стран Евросоюза и США.

Уровень безработицы в России возвращается к допандемическим показателям достаточно хорошими темпами. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» ранее заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваРынок Труда
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