Голикова назвала сроки восстановления рынка труда в России

Однако, по словам вице-премьера, есть проблема с занятостью молодежи. Порядка 60% россиян до 24 лет являются экономически неактивными, что ниже уровня стран Евросоюза и США.

Уровень безработицы в России возвращается к допандемическим показателям достаточно хорошими темпами. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» ранее заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

