Каждая пятая компания в России пользуется услугами самозанятых

Более того, зачастую маркетологи, бухгалтеры, кадровики, дизайнеры и копирайтеры работают в таком статусе.

Количество самозанятых россиян составило более 12 млн человек к началу декабря 2024 года. Об этом на своем сайте сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Вместе с тем начисленные налоги составили более 219 млрд рублей во время действия специального режима, а доходы самозанятых превысили 5,2 трлн рублей.

По данным ведомства, средний возраст самозанятых достиг 36 лет, самому молодому обладателю этого статуса исполнилось 14 лет, самому возрастному — 84 года, передает «Радиоточка НСН».

