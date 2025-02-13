Каждая пятая компания в России пользуется услугами самозанятых
Каждая пятая компания в России пользуется услугами самозанятых (18%), следует из опроса Superjob.
Так, чаще всего компании привлекают самозанятых, оказывающих услуги в сфере строительства, ремонта и проектирования, грузоперевозок и логистики, а также в IT.
Более того, зачастую маркетологи, бухгалтеры, кадровики, дизайнеры и копирайтеры работают в таком статусе.
Количество самозанятых россиян составило более 12 млн человек к началу декабря 2024 года. Об этом на своем сайте сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Вместе с тем начисленные налоги составили более 219 млрд рублей во время действия специального режима, а доходы самозанятых превысили 5,2 трлн рублей.
По данным ведомства, средний возраст самозанятых достиг 36 лет, самому молодому обладателю этого статуса исполнилось 14 лет, самому возрастному — 84 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Агент Меньшикова опровергла сообщения об онкологии у актера
- Цены на тихоокеанскую сельдь снизились на 20%
- Турпоток в Россию из-за рубежа вырос на 18%
- В Крыму национализируют новый пакет имущества украинских олигархов
- «На 25% дороже»: В России цены тюльпанов приблизились к розам
- Свыше 100 землетрясений за сутки зарегистрировали на Камчатке
- ОПЕК: Поставки нефти из России в Китай в декабре сократились на 9%
- Вице-губернатор Саратовской области Пивоваров ушел в отставку
- Защита Украины и расходы на свои армии обойдутся Европе в $3,1 трлн
- В Белгородской области женщина погибла при атаке БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru