Каждая пятая АЗС в России не доливает топливо
Каждая пятая авто-заправочная станция в России не доливает топливо. О таком итоге проверок АЗС проинформировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, нарушение выявлено в 20% случаев даже при условии, что автозаправщикам дана возможность подготовиться к ревизии, отмечает RT.
Как уточнил министр, сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей самих топливных станций.
Глава Минпромторга заявил, что для изменения ситуации необходимы жёсткие санкции. Для этого подготовлен законопроект о введении оборотных штрафов за недолив.
При первом выявленном случае, нарушитель заплатит 1% суммы выручки от продажи топлива за 12 месяцев или часть года, которые предшествуют дате правонарушения, но не менее полумиллиона рублей. За повторное нарушение штраф увеличится уже до 3% и не менее 2 миллионов рублей.
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