Каждая пятая АЗС в России не доливает топливо

Каждая пятая авто-заправочная станция в России не доливает топливо. О таком итоге проверок АЗС проинформировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, нарушение выявлено в 20% случаев даже при условии, что автозаправщикам дана возможность подготовиться к ревизии, отмечает RT.

Как уточнил министр, сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей самих топливных станций.