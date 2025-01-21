Каждая четвертая российская компания ввела регламенты для курящих сотрудников

Работодатели стали чаще внедрять регламенты для курящих сотрудников, правила для таких сотрудников придумывает каждая четвертая российская компания (23%), следует из опроса SuperJob.

Так, компании стараются ограничить частоту перекуров и их продолжительность, для этого отведены специальные места. Из опроса работников выяснилось, что мужчины курят чаще и дольше женщин, каждый третий курящий на работе рассказал, что устраивает себе перекуры более пяти раз в день.

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Среднестатистический офисный работник тратит до двух часов в день на перерывы, включая перекуры, беседы с коллегами и проверку социальных сетей, рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил RT, что некурящие сотрудники более продуктивны с точки зрения производства. По его словам, для некурящих сотрудников должны быть механизм поддержки и стимуляция.

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ФОТО: РИА Новости
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