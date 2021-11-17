Казанскому «стрелку» Галявиеву собрали деньги на адвокатов

Поклонники Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу по детям в казанской гимназии 11 мая, собрали 500 тысяч рублей на оплату адвокатов для него. Данные опубликовал Telegram-канал Mash.

Поход в один конец? Что ждёт «невменяемого» убийцу детей из Казани

По данным канала, отец обвиняемого уже заключил контракты с юристами. Защищать стрелка будет московский адвокат Алексей Васильев, а также юрист Владимир Богдан.

Галявиев обвиняется в убийстве девяти человек, еще 32 человека в тот день были ранены. По имеющимся сведениям, сбор средств еще не закончен.

Фанаты обвиняемого считают 19-летнего Галявиева незаслуженно преследуемым. Кроме того, они указывают на различия в психиатрических экспертизах: по результатам одной из них Галявиев считается вменяемым, а по итогам другой его сочли психически нездоровым.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:СтрелокПоклонникиАдвокатыКазань
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