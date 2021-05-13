«Казанского стрелка» направят на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву

Советский районный суд Казани в среду арестовал Ильназа Галявиева на два месяца. Позже Следственный комитет сообщил, что у Галявиева диагностировано заболевание головного мозга, а его неадекватное поведение препятствует следственным действиям.

В результате стрельбы в школе №175 в Казани, которую устроил 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. 23 пострадавших остаются в больницах. Девятерых из них эвакуировали на самолете из Казани в Москву.

