«Казанского стрелка» направят на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву
Казанского стрелка направят на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву, исследования проведут в Институте имени Сербского. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Сроки проведения экспертизы не уточняются.
Советский районный суд Казани в среду арестовал Ильназа Галявиева на два месяца. Позже Следственный комитет сообщил, что у Галявиева диагностировано заболевание головного мозга, а его неадекватное поведение препятствует следственным действиям.
В результате стрельбы в школе №175 в Казани, которую устроил 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. 23 пострадавших остаются в больницах. Девятерых из них эвакуировали на самолете из Казани в Москву.
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