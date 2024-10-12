Казанский аэропорт возобновил работу

Аэропорт Казани работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.

По информации ведомства, временные ограничения были введены 12 октября для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Отмечается, что, пока аэропорт Казани был закрыт, шесть самолетов приземлились на запасных аэродромах в Самаре, Ульяновске и Нижнекамске.

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В последний раз ограничения на прилеты и вылеты в казанском аэропорту вводились утром 3 октября в связи с угрозой атаки дронами.

8 октября в столичном аэропорту Внуково был введен план «Ковер», и рейсы перенаправили в Шереметьево, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:СамолетыАэропортКазань

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