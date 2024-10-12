Казанский аэропорт возобновил работу

В последний раз ограничения на прилеты и вылеты в казанском аэропорту вводились утром 3 октября в связи с угрозой атаки дронами.

8 октября в столичном аэропорту Внуково был введен план «Ковер», и рейсы перенаправили в Шереметьево, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



