Казанские врачи вытащили зубную щетку из головы пациента

Хирурги отделения нейрохирургии № 2 РКБ Татарстана спасли жизнь мужчине, вытащив из его головы зубную щетку, сообщает телеканал «360» со ссылкой на представителей медучреждения Казани.

Подмосковные врачи спасли мужчину, случайно проглотившего вилку

Когда мужчину доставили в больницу, он был в сознании. Им оказался врач из другого региона, который полтора года назад получил тяжелую травму головы, перенес открытую операцию на головном мозге. При этом ни крупные сосуды, ни жизненно важные центры не были повреждены. Также отсутствовали гематомы, кровоизлияния.

Хирурги извлекли щетку из головы. Спустя четыре дня после операции пациента перевели из реанимации в обычное отделение. В настоящее время мужчина идет на поправку.

Как зубная щетка попала ему в голову — неизвестно.

Ранее врачи в Бурятии извлекли из желудка ребенка огромный ком волос. Девочка 12 лет была доставлена с болями в животе, сниженным аппетитом и рвотой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay
ТЕГИ:ВрачиОперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры