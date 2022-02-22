Казанские врачи вытащили зубную щетку из головы пациента

Когда мужчину доставили в больницу, он был в сознании. Им оказался врач из другого региона, который полтора года назад получил тяжелую травму головы, перенес открытую операцию на головном мозге. При этом ни крупные сосуды, ни жизненно важные центры не были повреждены. Также отсутствовали гематомы, кровоизлияния.

Хирурги извлекли щетку из головы. Спустя четыре дня после операции пациента перевели из реанимации в обычное отделение. В настоящее время мужчина идет на поправку.

Как зубная щетка попала ему в голову — неизвестно.

Ранее врачи в Бурятии извлекли из желудка ребенка огромный ком волос. Девочка 12 лет была доставлена с болями в животе, сниженным аппетитом и рвотой.

