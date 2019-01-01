Подмосковные врачи спасли мужчину, случайно проглотившего вилку

В подмосковном Красногорске врачи спасали жизнь местному жителю, который случайно проглотил вилку.

Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», мужчина пытался вызвать тошноту, надавив столовым прибором на корень языка, однако в процессе случайно проглотил предмет. Пострадавший был госпитализирован.

Пациенту пришлось делать экстренную операцию, в ходе которой вилка была извлечена из тела пострадавшего. Спустя пять дней пациент был выписан.

