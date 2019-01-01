Происшествия
Пациенту пришлось делать экстренную операцию, в ходе которой вилка была извлечена из тела пострадавшего. Спустя пять дней пациент был выписан.
Подмосковные врачи спасли мужчину, случайно проглотившего вилку
17 июля15:46
В подмосковном Красногорске врачи спасали жизнь местному жителю, который случайно проглотил вилку.
Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», мужчина пытался вызвать тошноту, надавив столовым прибором на корень языка, однако в процессе случайно проглотил предмет. Пострадавший был госпитализирован.
Пациенту пришлось делать экстренную операцию, в ходе которой вилка была извлечена из тела пострадавшего. Спустя пять дней пациент был выписан.
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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
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