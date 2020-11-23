Врачи достали из желудка ребенка огромный клубок волос

Врачи в Бурятии извлекли из желудка ребенка огромный ком волос, говорится в инстаграмме детской республиканской клинической больницы.

Девочка 12 лет была доставлена с болями в животе, сниженным аппетитом и рвотой. В ходе обследовании врачи нашли в желудке непроходимость, которую экстренно прооперировали.

В результате из желудка достали огромный клубок волос в форме валенка. Врачи предупреждают, что подобные случаи нередки в их практике и призывают быть внимательными к своим детям.

