Казак из Лисичанска стал первым в истории РФ Героем ЛНР
Орден Мужества и первое в истории России звание Героя Луганской Народной Республики (ЛНР) получил уроженец Лисичанска, гвардии полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова Владимир Полуполтинных. Об этом сообщило Всероссийское Казачье Общество.
До 2014 года Полуполтинных работал на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе. После начала боевых действий на Донбассе он вступил в отряд народного ополчения. Он прошел путь от гранатометчика до командира полка.
В феврале 2022 года его подразделение получил задачу форсировать реку Северский Донец. На маневр отводилось до пяти дней. Полуполтинных использовал знание местности и проложил маршрут по трассе Новоайдар — Северодонецк. Это позволило прорваться сквозь оборону и блокпосты противника и завершить маневр за два дня.
Затем подразделение Полуполтинных принимало участие в освобождении Попасной, Камышевахи, Золотого, Горского, Мирной Долины и Лисичанска. С учетом стратегической важности города после взятия под контроль населенного пункта полку было присвоено почетное звание «Лисичанский». На его основе была сформирована 6-я гвардейская отдельная мотострелковая Лисичанская казачья бригада.
За исполнение воинского долга Полуполтинных был удостоен ордена Мужества и получил звание Героя ЛНР. Также он стал первым атаманом Луганского округа донских казаков.
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