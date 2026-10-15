Казак из Лисичанска стал первым в истории РФ Героем ЛНР

До 2014 года Полуполтинных работал на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе. После начала боевых действий на Донбассе он вступил в отряд народного ополчения. Он прошел путь от гранатометчика до командира полка.

В феврале 2022 года его подразделение получил задачу форсировать реку Северский Донец. На маневр отводилось до пяти дней. Полуполтинных использовал знание местности и проложил маршрут по трассе Новоайдар — Северодонецк. Это позволило прорваться сквозь оборону и блокпосты противника и завершить маневр за два дня.

Затем подразделение Полуполтинных принимало участие в освобождении Попасной, Камышевахи, Золотого, Горского, Мирной Долины и Лисичанска. С учетом стратегической важности города после взятия под контроль населенного пункта полку было присвоено почетное звание «Лисичанский». На его основе была сформирована 6-я гвардейская отдельная мотострелковая Лисичанская казачья бригада.

За исполнение воинского долга Полуполтинных был удостоен ордена Мужества и получил звание Героя ЛНР. Также он стал первым атаманом Луганского округа донских казаков.

