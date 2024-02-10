Комбат батальона «Терек» Владимир Попов удостоен звания Героя России

Отмечается, что высокую награду вручили вдове бойца 10 февраля в ходе Выборного круга Терского казачьего войска. Кроме того, российский лидер вручил вдове еще одну награду Владимира Попова – Золотую Звезду Героя Донецкой народной республики.

Владимир Попов родился в селе Архангелькое в Ставрополье. Он был разведчиком в Афганистане, после чего служил в Чечне. В 2019 году Попов влился в ряды казачества.

Когда началась спецоперация на Украине, Попов отправился туда практически сразу. Уже в августе 2022 года он стал начальником разведки оперативного отдела казачьего батальона «Терек». В марте 2023 года стал комбатом. Бойцы знали Попова по позывному «Кедр». Плечом к плечу с ним сражались сын, зять и внук.

Попов повел своих бойцов в бой под Клещеевкой, где они попали под обстрел. В этой битве и погиб Владимир Попов.

