Комбат батальона «Терек» Владимир Попов удостоен звания Героя России
Президент России Владимир Путин посмертно наградил званием Героя Российской Федерации комбата батальона «Терек» Владимира Попова.
Отмечается, что высокую награду вручили вдове бойца 10 февраля в ходе Выборного круга Терского казачьего войска. Кроме того, российский лидер вручил вдове еще одну награду Владимира Попова – Золотую Звезду Героя Донецкой народной республики.
Владимир Попов родился в селе Архангелькое в Ставрополье. Он был разведчиком в Афганистане, после чего служил в Чечне. В 2019 году Попов влился в ряды казачества.
Когда началась спецоперация на Украине, Попов отправился туда практически сразу. Уже в августе 2022 года он стал начальником разведки оперативного отдела казачьего батальона «Терек». В марте 2023 года стал комбатом. Бойцы знали Попова по позывному «Кедр». Плечом к плечу с ним сражались сын, зять и внук.
Попов повел своих бойцов в бой под Клещеевкой, где они попали под обстрел. В этой битве и погиб Владимир Попов.
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