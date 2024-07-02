Казахстанский журналист Садыков умер после покушения в Киеве
Казахстанский журналист Айдос Садыков умер после покушения, совершенного в июне в Киеве. Об этом сообщила его супруга Наталья в соцсети.
«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03.00 по Киеву... 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», — отмечается в публикации.
Ранее в украинской столице произошло покушение на Садыкова, напоминает Ura.ru. Журналиста и оппозиционного блогера госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как неизвестные открыли стрельбу по автомобилю с мужчиной. По факту покушения было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что один из подозреваемых в стрельбе сдался полиции Казахстана, еще один нападавший находится в розыске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru