Казахстанский журналист Садыков умер после покушения в Киеве

«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03.00 по Киеву... 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», — отмечается в публикации.

Ранее в украинской столице произошло покушение на Садыкова, напоминает Ura.ru. Журналиста и оппозиционного блогера госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как неизвестные открыли стрельбу по автомобилю с мужчиной. По факту покушения было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что один из подозреваемых в стрельбе сдался полиции Казахстана, еще один нападавший находится в розыске.

