В России выросла средняя зарплата водителя-дальнобойщика
Средняя зарплата водителя-дальнобойщика в России за год увеличилась на 86%. Об этом сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на исследование Headhunter и ПЭК, согласно которому, зарплаты водителей категории «СЕ» увеличивались самыми активными темпами. Если в январе–марте прошлого года работодатели предлагали им 73,9 тысячи рублей в месяц, тол в 2024-м уже 137,7 тысячи рублей.
Директор департамента персонала ПЭК Виктория Цой указала, что это связано с дефицитом специалистов.
«Спрос на эту категорию сотрудников в первом квартале текущего года вырос на 119%, на одну вакансию приходилось менее четырех резюме», — резюмировали исследователи.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что россияне должны получать зарплату не менее 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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