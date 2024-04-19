В России выросла средняя зарплата водителя-дальнобойщика

Издание ссылается на исследование Headhunter и ПЭК, согласно которому, зарплаты водителей категории «СЕ» увеличивались самыми активными темпами. Если в январе–марте прошлого года работодатели предлагали им 73,9 тысячи рублей в месяц, тол в 2024-м уже 137,7 тысячи рублей.

Директор департамента персонала ПЭК Виктория Цой указала, что это связано с дефицитом специалистов.

«Спрос на эту категорию сотрудников в первом квартале текущего года вырос на 119%, на одну вакансию приходилось менее четырех резюме», — резюмировали исследователи.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что россияне должны получать зарплату не менее 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

