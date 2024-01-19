Казахстан перейдет на единый часовой пояс
Правительство Казахстана приняло решение с 1 марта перевести всю страну на единый часовой пояс. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции республики.
Сейчас в Казахстане используются часовые пояса UTC+5 и UTC+6.
«Устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года. Таким образом, ко всей территории республики ... будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5)», — отметили в пресс-службе.
В соответствии с решением властей в ночь на 1 марта переведут местное время на час назад в Астане, Алма-Ате, Шымкенте, Акмолинской, Абайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской областях.
Ранее в Казахстане отменили налог для иностранных туристов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru