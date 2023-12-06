«Казачий диктант — 2023» написали 280 000 человек

По данным организаторов, число участников в текущем году увеличилось - в 2022 году их было 260 тысяч.

Лидером стала Ростовская область - онлайн-участие приняли около 55 тысяч жителей региона. Второе место занял Краснодарский край, ТОП-3 по количеству участников замкнула Тульская область.

Ранее в ВсКО заявили, что в первый день акции «Казачий диктант — 2023» написали более 63 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

