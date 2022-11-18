Каток и ярмарка на Красной площади в Москве заработают с 28 ноября

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00.

На ярмарке в торговых ларьках можно будет приобрести национальные сувениры и елочные игрушки, а также угощения и горячие напитки.

Все пришедшие на каток в день открытия смогут приобрести чай или кофе всего за один рубль.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что бизнес в новогодние праздники заработает в два-три раза больше, чем в обычное время, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял верное решение не отменять их.



