Разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше заявленного
Площадь пятна от выброса нефтепродуктов под Новороссийском составила 80 квадратных километров, сообщает Институт космических исследований РАН.
Ученые совместно с исследователями Института океанологии РАН проанализировали сделанный спустя день после выброса радиолокационный снимок спутника Sentinel-1 и выяснили, что разлив оказался больше 200 квадратных метров, о которых сообщала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
«Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — отметили в Институте космических исследований.
Ученые продолжают анализировать спутниковые и метеорологические данные.
О залповом выбросе нефти вблизи Новороссийска стало известно 7 августа, напоминает Ura.ru. Инцидент произошел при заправке танкера Minerva Symphony нефтью с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В КТК объяснили произошедшее разрушением внутренней полости гидрокомпенсатора ВПУ, отмечает RT.
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