Разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше заявленного

Площадь пятна от выброса нефтепродуктов под Новороссийском составила 80 квадратных километров, сообщает Институт космических исследований РАН.

Ученые совместно с исследователями Института океанологии РАН проанализировали сделанный спустя день после выброса радиолокационный снимок спутника Sentinel-1 и выяснили, что разлив оказался больше 200 квадратных метров, о которых сообщала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

«Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — отметили в Институте космических исследований.

Ученые продолжают анализировать спутниковые и метеорологические данные.

О залповом выбросе нефти вблизи Новороссийска стало известно 7 августа, напоминает Ura.ru. Инцидент произошел при заправке танкера Minerva Symphony нефтью с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В КТК объяснили произошедшее разрушением внутренней полости гидрокомпенсатора ВПУ, отмечает RT.

