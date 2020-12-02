Кассация отменила решение о признании экс-полковника Захарченко склонным к побегу

Второй кассационный суд отменил решение о признании осуждённого за взятки экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко склонным к побегу.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Захар Хитрый. Стал известен псевдоним полковника-миллиардера Захарченко

Дело направлено на повторное рассмотрение. Заниматься им будет суд первой инстанции.

Ранее Захарченко был поставлен на профилактический учёт комиссией СИЗО-1 в Мордовии. Его признали склонным к побегу и нападению на конвоиров. Он должен был ежедневно отмечаться в дежурной части.

Между тем, отец экс-полковника Захарченко — Виктор Захарченко — в марте вышел на свободу, сообщает телеканал «360». Ему смягчили приговор за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, где он ежемесячно получал 150 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Полковник Захарченко
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