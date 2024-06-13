Kaspersky будет уведомлять пользователей Android о слежке по Bluetooth

Отмечается, что приложение будет уведомлять в том числе о беспроводных метках, которые могут применяться для наблюдения за перемещениями.

«Пользователь сможет видеть на экране приложения список подозрительных устройств, которые, например, длительное время находятся рядом и меняют местоположение вместе с ним, и при необходимости создавать список доверенных», — указали в «Лаборатории Касперского».

При этом в приложении для устройств на операционной системе iOS появилась опция защиты от сбора данных, в частности, информации об активности пользователей трекинговыми системами браузера Safari. Также владельцы гаджетов на iOS смогут блокировать рекламные баннеры в браузере.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил, что через несколько лет мошенники могут начать атаковать россиян в соцсетях через видеосвязь в реальном времени с помощью технологии дипфейков, напоминает RT.

