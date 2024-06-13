Kaspersky будет уведомлять пользователей Android о слежке по Bluetooth
«Лаборатория Касперского» обновила свои приложения Kaspersky для защиты мобильных устройств на базе Android, пользователям будут сообщать о слежке с Bluetooth-устройств. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные компании.
Отмечается, что приложение будет уведомлять в том числе о беспроводных метках, которые могут применяться для наблюдения за перемещениями.
«Пользователь сможет видеть на экране приложения список подозрительных устройств, которые, например, длительное время находятся рядом и меняют местоположение вместе с ним, и при необходимости создавать список доверенных», — указали в «Лаборатории Касперского».
При этом в приложении для устройств на операционной системе iOS появилась опция защиты от сбора данных, в частности, информации об активности пользователей трекинговыми системами браузера Safari. Также владельцы гаджетов на iOS смогут блокировать рекламные баннеры в браузере.
Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил, что через несколько лет мошенники могут начать атаковать россиян в соцсетях через видеосвязь в реальном времени с помощью технологии дипфейков, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Kaspersky будет уведомлять пользователей Android о слежке по Bluetooth
- Бесплатный интенсив по разработке проектов «Медиадрайверы» пройдет в Москве
- ООН: Число беженцев и перемещенных лиц в мире превысило 120 млн
- В МТС сообщили о мощнейшей за год DDoS-атаке из пяти стран
- Над Ярославской и Владимирской областями сбили четыре дрона ВСУ
- Устроившего стрельбу у Оптиной пустыни под Калугой задержали
- Антонов: Россия ответит на навязываемую Штатами конфронтацию
- Российским отелям присвоили первые сертификаты Muslim Friendly
- Стало известно о повреждениях идущего из России греческого судна после атаки хуситов
- В России в хлеб хотят добавлять обогащенную йодом соль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru