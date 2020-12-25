Карту с пунктами вакцинации от коронавируса запустили в Подмосковье
Интерактивную карту с месторасположением пунктов вакцинации от COVID-19 запуcтили в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного минздрава.
По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, на карте указаны 93 прививочных кабинета, расположенных в медучреждениях области.
Интерактивную карту можно найти на региональном портале по профилактике коронавирусной инфекции.
С начала пандемии COVID-19 в Московской области зафиксировано 145 858 случаев заражения, 103 908 пациентов выздоровели, 2 773 человек скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru