Карту с пунктами вакцинации от коронавируса запустили в Подмосковье

Интерактивную карту с месторасположением пунктов вакцинации от COVID-19 запуcтили в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного минздрава.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, на карте указаны 93 прививочных кабинета, расположенных в медучреждениях области.

Интерактивную карту можно найти на региональном портале по профилактике коронавирусной инфекции.

С начала пандемии COVID-19 в Московской области зафиксировано 145 858 случаев заражения, 103 908 пациентов выздоровели, 2 773 человек скончались.

