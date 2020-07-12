Картридж с игрой Super Mario Bros. Ушел с молотка за 114 тысяч долларов

Покупка на аукционе 2020 года побила прошлогодний рекорд Super Mario Bros. Тогда нераспечатанный картридж этой же игры был продан за 100 150 долларов.

Проданный картриж является частью коллекции видеоигр 1980-х и 1990-х годов. В общей сложности на аукционе они реализованы более чем за 700 тысяч долларов, отмечает «Интерфакс».

