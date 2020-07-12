Картридж с игрой Super Mario Bros. Ушел с молотка за 114 тысяч долларов

Картридж с игрой Super Mario Bros. для ретроконсоли Nintendo Entertainment System продан на аукционе Heritage в Далласе за 114 тысяч долларов. Об этом информирует HollywoodReporter.

Уточняется, что игру приобрел анонимный покупатель.

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Покупка на аукционе 2020 года побила прошлогодний рекорд Super Mario Bros. Тогда нераспечатанный картридж этой же игры был продан за 100 150 долларов.

Проданный картриж является частью коллекции видеоигр 1980-х и 1990-х годов. В общей сложности на аукционе они реализованы более чем за 700 тысяч долларов, отмечает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Компьютерные ИгрыАукцион
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