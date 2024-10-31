Карточка мужа «королевы марафонов» Блиновской пропала из базы розыска МВД

Алексей и Елена Блиновские обвиняются в сокрытии 906 млн рублей от налоговой службы, из которых 716 млн рублей были незаконно легализованы. Следствие считает, что Алексей выступает пособником преступлений своей жены.

Блиновский был объявлен в розыск после того, как не явился к следователю для ознакомления с материалами дела, передает «Радиоточка НСН».