Карточка мужа «королевы марафонов» Блиновской пропала из базы розыска МВД
Из базы розыска МВД исчезла карточка Алексея Блиновского, супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В базе розыска МВД указано, что «результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют».
Алексей и Елена Блиновские обвиняются в сокрытии 906 млн рублей от налоговой службы, из которых 716 млн рублей были незаконно легализованы. Следствие считает, что Алексей выступает пособником преступлений своей жены.
Блиновский был объявлен в розыск после того, как не явился к следователю для ознакомления с материалами дела, передает «Радиоточка НСН».
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