Муж Елены Блиновской продолжает службу в зоне СВО
31 октября 202420:13
Муж Елены Блиновской Алексей остается на службе в зоне спецоперации, сообщила его адвокат Наталия Сальникова в беседе с РИА Новости.
По ее словам, эта информация была известна уже более трех недель.
Алексею Блиновскому и его супруге предъявлены обвинения в уклонении от налогов на сумму 906 млн рублей, из которых 716 млн рублей, по версии следствия, были незаконно легализованы.
Следствие считает, что Алексей содействовал действиям своей жены, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сериал о группе «Комбинация» собрал более девяти миллионов зрителей
- США вскоре анонсируют новый пакет вооружений для Украины
- В России прекращают продажи напитков в банках 0,5 литра
- Медведев предложил создать в России цифровой профиль для мигрантов
- В Башкирии предприятия подверглись атаке беспилотников
- Мессенджер Telegram начал превращение в видеоплатформу
- Муж Елены Блиновской продолжает службу в зоне СВО
- Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% с начала года
- В Оренбургской области увеличили выплаты за контракт с МО РФ до 1 млн рублей
- Суд зарегистрировал протокол против комика Поперечного за дискредитацию ВС РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru