Муж Елены Блиновской продолжает службу в зоне СВО

Муж Елены Блиновской Алексей остается на службе в зоне спецоперации, сообщила его адвокат Наталия Сальникова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, эта информация была известна уже более трех недель.

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Алексею Блиновскому и его супруге предъявлены обвинения в уклонении от налогов на сумму 906 млн рублей, из которых 716 млн рублей, по версии следствия, были незаконно легализованы.

Следствие считает, что Алексей содействовал действиям своей жены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС
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