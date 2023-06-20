Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту

Депутаты Госдумы приняли закон, предоставляющий возможность в период военного положения призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью, сообщает РИА Новости.

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Исключение составляют лица, осуждённые за совершение тяжких преступлений,

Согласно документу, освободиться от ответственности и погасить судимость призванные таким образом граждане смогут после получения госнаграды или увольнения со службы.

Ранее глава и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Андрей Красов внесли на рассмотрение депутатов законопроект, который позволит людям с судимостью служить по контракту во время мобилизации и военного положения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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