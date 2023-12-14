В Госдуме пообещали уравнять права бойцов ЧВК с военными Минобороны РФ

По его словам, ЧВК представляют собой незаконные формирования, но они все равно уже были созданы.

Соболев отметил, что при переводе бойцов ЧВК в ряды Минобороны возникают юридические трудности, но сотни тысяч военных в зоне спецоперации в этом не виноваты. Поэтому все возникающие проблемы будут решаться, заверил Соболев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что группировка Вооруженных сил России в зоне боевых действий в спецоперации на Украине достигает 617 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

