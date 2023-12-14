В Госдуме пообещали уравнять права бойцов ЧВК с военными Минобороны РФ
Член комитета Государственной думы России по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru призвал приравнять Частные военные компании (ЧВК) к военнослужащим Минобороны России.
По его словам, ЧВК представляют собой незаконные формирования, но они все равно уже были созданы.
Соболев отметил, что при переводе бойцов ЧВК в ряды Минобороны возникают юридические трудности, но сотни тысяч военных в зоне спецоперации в этом не виноваты. Поэтому все возникающие проблемы будут решаться, заверил Соболев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что группировка Вооруженных сил России в зоне боевых действий в спецоперации на Украине достигает 617 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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