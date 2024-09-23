Картаполов: Основанием для призыва в армию осенью будут бумажные повестки

Основанием для призыва на срочную военную службу осенью 2024 будут являться бумажные повестки, сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

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По его словам, в трех регионах России (Рязанской, Сахалинской областях и республике Марий Эл) также протестируют единый реестр военнообязанных. В этих субъектах наряду с бумажными повестками будут отправлять и электронные.

Как добавил депутат, сегодня необходимо наработать методологию применения реестра с расчетом, что1 января 2025 года он будет работать в полном объеме.

Осенний военный призыв в России проводится с 1 октября по 31 декабря. При этом в апреле 2023 года президент страны Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в России, согласно которому в России необходимо создать единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Закон также предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПризывМинобороны РФ

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