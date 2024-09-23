Картаполов: Основанием для призыва в армию осенью будут бумажные повестки
Основанием для призыва на срочную военную службу осенью 2024 будут являться бумажные повестки, сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
По его словам, в трех регионах России (Рязанской, Сахалинской областях и республике Марий Эл) также протестируют единый реестр военнообязанных. В этих субъектах наряду с бумажными повестками будут отправлять и электронные.
Как добавил депутат, сегодня необходимо наработать методологию применения реестра с расчетом, что1 января 2025 года он будет работать в полном объеме.
Осенний военный призыв в России проводится с 1 октября по 31 декабря. При этом в апреле 2023 года президент страны Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в России, согласно которому в России необходимо создать единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Закон также предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными, напоминает «Радиоточка НСН».
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