Карта туриста в РФ будет доступна для гостей из 25 стран

Карта туриста будет доступна в России для граждан 25 стран, их список сейчас проходит этап утверждения в кабинете министров. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая перед депутатами Государственной думы.

Зарубежные гости получат возможность до приезда в Россию открывать здесь счета. Уже после прибытия они получат пластиковую карту для осуществления расчётов на территории страны.