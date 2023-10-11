Карта туриста в РФ будет доступна для гостей из 25 стран
Карта туриста будет доступна в России для граждан 25 стран, их список сейчас проходит этап утверждения в кабинете министров. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая перед депутатами Государственной думы.
Зарубежные гости получат возможность до приезда в Россию открывать здесь счета. Уже после прибытия они получат пластиковую карту для осуществления расчётов на территории страны.
Глава Минэкономразвития также поблагодарил народных избранников за оперативную работу по донастройке регулирования туристической отрасли. Особо он упомянул электронную визу, которая теперь доступна для граждан 55 стран. Так, только за два месяца по ней в Россию прибыли свыше 70 тысяч иностранцев.
Кроме того, запущен групповой безвизовый туристический обмен с Китаем, Ираном. Обсуждается такая возможность с Индией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru