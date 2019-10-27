У Карпина появится четвертый ребенок

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин станет отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил на в своем Instagram.

«И мы опять счастливы», — сделал запись Карпин.

Напомним, у тренера клуба «Ростов» три дочери - Валерия и Мария, родившиеся в первом браке в 2001 и 1996 годах, а также девочка, появившаяся на свет во втором браке в 2018 году.

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