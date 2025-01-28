Карп, утка и рисовые лепешки: Диетолог рассказала, как встречать китайский Новый год

По восточному календарю Новый год наступит 29 января. Китайский Новый год тесно связан с кулинарными традициями, отражающими народную культуру и глубокий символический смысл. О том, с какими угощениями на столе стоит встречать новый год Древесной Змеи, в беседе с НСН рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Самое главное - это готовить блюда, символизирующие удачу, процветание и благополучие. Для этого используют ингредиенты, которые ассоциируются с хорошими предзнаменованиями. Одним из наиболее популярных блюд, которое готовят в этом году, является Чахан - китайский плов из риса и яичных блинчиков, который является сытным самостоятельным блюдом, который в праздник продается как гарнир к другим ритуальным блюдам. Он находится в основе стола и радует своими яркими ингредиентами и ярким вкусом в отличие от обычного повседневного риса. Самое главное в процессе приготовления - ничего не солить! На вкус этот китайский плов как будто мясное блюдо. Важно, что именно в год древесной змеи в это блюдо добавляют грибы как символ Земли и морепродукты как символ водной стихии, которую тоже покорили змеи, а все вместе символизирует изобилие, союз всех стихий и богатство» - рассказала Мухина.

Также врач отметила, что от мясных и рыбных блюд не стоит отказываться, так как они являются важным элементом праздничного стола. В китайской культуре приготовление таких ритуальных блюд растягивается не на один день, их оставляют мариноваться и сублимироваться, чтобы блюдо было еще и ферментированным, что символизирует постоянство благополучия и процветания в новом году.

«Рыба ассоциируется с изобилием, её подают в красном кисло-сладком соусе с приправами и овощами, украсив красными перцами и зеленью, что добавляет визуальную привлекательность и подчеркивает цвета, связанные с удачей. Эта рыба карп, из него предварительно удаляют все кости, надрезают мякоть и зажаривают во фритюре. Красный цвет соуса для карпа - традиционный китайский праздничный цвет удачи. Мясные блюда также занимают значительное место на столе: часто готовят утку, свинину или курицу с разнообразными специями и соусами. Например, в некоторых регионах Китая традиционно готовят утку Чжоу, которую маринуют в соевом соусе, тушат и подают с ароматными травами» - поделилась врач-диетолог.

Также врач посоветовала в честь наступающего года древесной змеи приготовить популярные сладости, такие как сладкие лепешки из рисовой муки с начинкой из бобовой пасты. Эти угощения символизируют счастье и сладкую жизнь в новом году.

