Карп, утка и рисовые лепешки: Диетолог рассказала, как встречать китайский Новый год
По восточному календарю Новый год наступит 29 января. Китайский Новый год тесно связан с кулинарными традициями, отражающими народную культуру и глубокий символический смысл. О том, с какими угощениями на столе стоит встречать новый год Древесной Змеи, в беседе с НСН рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
«Самое главное - это готовить блюда, символизирующие удачу, процветание и благополучие. Для этого используют ингредиенты, которые ассоциируются с хорошими предзнаменованиями. Одним из наиболее популярных блюд, которое готовят в этом году, является Чахан - китайский плов из риса и яичных блинчиков, который является сытным самостоятельным блюдом, который в праздник продается как гарнир к другим ритуальным блюдам. Он находится в основе стола и радует своими яркими ингредиентами и ярким вкусом в отличие от обычного повседневного риса. Самое главное в процессе приготовления - ничего не солить! На вкус этот китайский плов как будто мясное блюдо. Важно, что именно в год древесной змеи в это блюдо добавляют грибы как символ Земли и морепродукты как символ водной стихии, которую тоже покорили змеи, а все вместе символизирует изобилие, союз всех стихий и богатство» - рассказала Мухина.
Также врач отметила, что от мясных и рыбных блюд не стоит отказываться, так как они являются важным элементом праздничного стола. В китайской культуре приготовление таких ритуальных блюд растягивается не на один день, их оставляют мариноваться и сублимироваться, чтобы блюдо было еще и ферментированным, что символизирует постоянство благополучия и процветания в новом году.
«Рыба ассоциируется с изобилием, её подают в красном кисло-сладком соусе с приправами и овощами, украсив красными перцами и зеленью, что добавляет визуальную привлекательность и подчеркивает цвета, связанные с удачей. Эта рыба карп, из него предварительно удаляют все кости, надрезают мякоть и зажаривают во фритюре. Красный цвет соуса для карпа - традиционный китайский праздничный цвет удачи. Мясные блюда также занимают значительное место на столе: часто готовят утку, свинину или курицу с разнообразными специями и соусами. Например, в некоторых регионах Китая традиционно готовят утку Чжоу, которую маринуют в соевом соусе, тушат и подают с ароматными травами» - поделилась врач-диетолог.
Также врач посоветовала в честь наступающего года древесной змеи приготовить популярные сладости, такие как сладкие лепешки из рисовой муки с начинкой из бобовой пасты. Эти угощения символизируют счастье и сладкую жизнь в новом году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экспорт российского зерна снизился в два раза за месяц
- Истерики и частые болезни: Психолог о том, как выявить, что ребенка обижают в школе
- «Запрашивают ФИО»: Как приложение «Заступник» верифицирует желающих помочь детям
- СМИ: В Центральной России начались паводки
- СМИ: Латвийский центр приостановил обучение украинцев из-за указа Трампа
- Сергей Жуков рассказал о продолжении фильма «Руки вверх!»
- Российский актер Колокольников снялся в третьем сезоне сериала «Белый лотос»
- Потери ВСУ в Курской области составили более 55 470 военнослужащих
- СМИ: В Львовской области мэров оштрафовали за невыполнение плана по мобилизации
- Госдума приняла закон об электронном извещении о ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru