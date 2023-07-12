Карьерный консультант рассказала, в какое время года лучше искать работу

Периодами «затишья» считаются декабрь и январь, хотя иногда в декабре открываются «горящие» вакансии. В целом Савченко посоветовала не менять работу в конце года, если ситуация не такая критичная.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян представил «Радиоточке НСН» топ-сфер, которые интересуют молодых людей при выборе профессии.

По его словам, первое место занимает IT-отрасль, все, что касается разработок, проектные менеджеры, второе- это все, что связано с маркетинговыми коммуникациями, создание новых продуктов, брендинг, пиар, блогерство.

