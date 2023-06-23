«Наука, работа, жилье»: В Госдуме назвали основные направления поддержки молодежи
Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова отметила, что программ достаточно на федеральном и региональном уровнях.
Правительство прорабатывает новые меры поддержки молодежи в сфере науки, поиска работы и жилищных условий, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова в пресс-центре НСН.
«Предыдущий год у нас был годом молодежи. Владимир Путин дал целый рад поручений, меры поддержки действуют в различных сферах на федеральном уровне и в субъектах. Для молодых ученых действуют большие программы, если посмотреть средний возраст наших ученых - 44% составляет молодежь. Ребята активно реализуют себя и свой потенциал в научной сфере. Многие становятся предпринимателями, реализуются в сфере бизнеса. Немаловажна роль фонда президентских грантов, а также «Движения первых», которое было создано в 2022 году. За последние десятилетия молодежная политика получает все больше внимания государства. Правительство ведет работу по программам мобильности молодых кадров, такой вызов стоит перед молодежью. Важны жилищные программы, поддержка в этой сфере молодых семей», - рассказала она.
В 2023 году День молодежи отметят в новую дату - 24 июня. Ранее этот праздник проходил 27 июня, но в этом году президент утвердил новое решение. Праздник перенесен на последнюю субботу июня по многочисленным просьбам студентов. Росмолодежь запланировала собрать миллион человек на День молодежи и одной из целью будущего праздника будет — «развенчать миф» о том, что молодые люди покинули страну. В этот день традиционно по всей России пройдут многочисленные концерты, бесплатные мастер-классы, благотворительные ярмарки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон заявил, что у него нет причин звонить Путину
- Объявлено о вступлении в силу 11 пакета санкций ЕС против России
- Рябков: Россия продолжит углублять партнерство с Индией, несмотря на «американские происки»
- Марочко: Российские военные заняли новые позиции в районах Кременной и Артемовска
- Опрос: Большинство женщин в России готовы сами сделать предложение руки и сердца
- В Крыму 500 абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода
- Депутат Нилов сообщил о внесении в Госдуму законопроекта об отмене ЕГЭ
- СМИ: Отгрузки бензина на внутренний рынок России отстали от плана на 7,5%
- ФСБ задержала пять человек за попытку купить и вывезти радиоактивный цезий-137
- Baykar хочет начать производство БПЛА на Украине в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru