«Наука, работа, жилье»: В Госдуме назвали основные направления поддержки молодежи

Правительство прорабатывает новые меры поддержки молодежи в сфере науки, поиска работы и жилищных условий, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова в пресс-центре НСН.

«Предыдущий год у нас был годом молодежи. Владимир Путин дал целый рад поручений, меры поддержки действуют в различных сферах на федеральном уровне и в субъектах. Для молодых ученых действуют большие программы, если посмотреть средний возраст наших ученых - 44% составляет молодежь. Ребята активно реализуют себя и свой потенциал в научной сфере. Многие становятся предпринимателями, реализуются в сфере бизнеса. Немаловажна роль фонда президентских грантов, а также «Движения первых», которое было создано в 2022 году. За последние десятилетия молодежная политика получает все больше внимания государства. Правительство ведет работу по программам мобильности молодых кадров, такой вызов стоит перед молодежью. Важны жилищные программы, поддержка в этой сфере молодых семей», - рассказала она.

В 2023 году День молодежи отметят в новую дату - 24 июня. Ранее этот праздник проходил 27 июня, но в этом году президент утвердил новое решение. Праздник перенесен на последнюю субботу июня по многочисленным просьбам студентов. Росмолодежь запланировала собрать миллион человек на День молодежи и одной из целью будущего праздника будет — «развенчать миф» о том, что молодые люди покинули страну. В этот день традиционно по всей России пройдут многочисленные концерты, бесплатные мастер-классы, благотворительные ярмарки.

