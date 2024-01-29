Карьерный консультант Мурадян: Россияне готовы обменять 10% зарплаты на ДМС

По его словам, некоторые соискатели также обращают внимание на возможность работать удаленно.

«К эпизодическим критериям стоит отнести увеличившийся спрос на удаленную работу. Тенденция пошла со времен пандемии. С 2022 года выросло число запросов на вакансии с релокацией в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турцию. В то же время наметился существенный спад запросов на работу в недружественные России страны: США, Польшу, Германию. Соискателей также стала интересовать возможность отсрочки от мобилизации. Важная ремарка: соцпакеты, ДМС, возможность обучения и другие "плюшки" важны для тех, кто может выбирать из нескольких предложений. Те, кто остро нуждается в работе или не имеет большого опыта, при выборе ориентируется прежде всего на зарплату», - заключил эксперт.

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что массовый рынок при выборе работы в первую очередь смотрит на зарплату, все остальные бонусы для среднестатистического россиянина вторичны.

