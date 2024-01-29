Карьерный консультант Мурадян: Россияне готовы обменять 10% зарплаты на ДМС
Россияне предпочтут ДМС более низкой зарплате, но если соискатель остро нуждается в работе или не имеет большого опыта, при выборе ориентируется прежде всего на зарплату, заявил НСН Гарри Мурадян.
Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Госдумы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян рассказал НСН, что сильно нуждающийся в работе россиянин не будет смотреть на соцпакет и другие "плюшки" от работодателей.
По его словам, некоторые соискатели также обращают внимание на возможность работать удаленно.
«К эпизодическим критериям стоит отнести увеличившийся спрос на удаленную работу. Тенденция пошла со времен пандемии. С 2022 года выросло число запросов на вакансии с релокацией в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турцию. В то же время наметился существенный спад запросов на работу в недружественные России страны: США, Польшу, Германию. Соискателей также стала интересовать возможность отсрочки от мобилизации. Важная ремарка: соцпакеты, ДМС, возможность обучения и другие "плюшки" важны для тех, кто может выбирать из нескольких предложений. Те, кто остро нуждается в работе или не имеет большого опыта, при выборе ориентируется прежде всего на зарплату», - заключил эксперт.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что массовый рынок при выборе работы в первую очередь смотрит на зарплату, все остальные бонусы для среднестатистического россиянина вторичны.
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