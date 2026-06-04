Глава Минздрава рассказал о снижении детской смертности в России

Снижение детской смертности до 18 лет фиксируют в России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

«Это снижение и вообще детской смертности до 18 лет, в том числе от травматизма», - рассказал глава Минздрава, отвечая на вопрос о достижениях в сфере здравоохранения.

Мурашко добавил, что показатели смертности – всегда исчисляемые, четкие и понятные.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДетиСмертностьМинздрав

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